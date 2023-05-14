Укрзализныця: в результате обстрелов Подольского региона задерживаются 4 поезда
По состоянию на 21:00 продолжают задерживаться четыре из 78 рейсов Укрзализныци, курсирующих через Подольский регион
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"По состоянию на 21:00 в воскресенье, кроме уже традиционной задержки поезда из Будапешта по причине масштабных реконструкций в Венгрии, задерживаются более часа только 4 рейса из 78", - говорится в сообщении.
В настоящее время наблюдается задержка следующих рейсов:
- №59/60 Чоп - Киев (+3:41)
- №57/58 Ворохта - Киев (+2:26)
- №55/56 Киев — Яремче (+2 часа)
- №85/86 Львов - Запорожье (+1:31).
Отмечается, что следить за всеми задержками можно самостоятельно на портале "уз-везем".
- 14 мая железнодорожники завершили работы по восстановлению повреждённой в результате обстрела 13 мая железной дороги в Хмельницком.
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