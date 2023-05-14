Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"По состоянию на 21:00 в воскресенье, кроме уже традиционной задержки поезда из Будапешта по причине масштабных реконструкций в Венгрии, задерживаются более часа только 4 рейса из 78", - говорится в сообщении.

В настоящее время наблюдается задержка следующих рейсов:

№59/60 Чоп - Киев (+3:41)

№57/58 Ворохта - Киев (+2:26)

№55/56 Киев — Яремче (+2 часа)

№85/86 Львов - Запорожье (+1:31).

Отмечается, что следить за всеми задержками можно самостоятельно на портале "уз-везем".