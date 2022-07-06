Укрзализныця увеличивает эвакуационный поезд из Донбасса
Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска Донецкой области
Об этом сообщает официальный telegram-канал "Укрзализныци".
По сообщению железнодорожников, в связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области происходит рост потока пассажиров из Донбасса.
"Укрзализныця продолжает осуществлять в том числе эвакуационные перевозки по маршруту Покровск - Днепр - Львов, посадка для пассажиров из зоны проведения боевых действий бесплатная, пассажиры имеют возможность непосредственно на борту зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для ВПО", - пишет Укрзализныця.
За июнь на вокзалах было выплачено 10,9 млн. грн. для 4,7 тыс. пассажиров эвакуационных поездов из Запорожья и Покровска.
- 30 июня Укрзализныця успешно протестировала интернет от Starlink в поездах, до конца года пассажиры получат возможность им пользоваться во время поездок.
- Глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях обратился к местным жителям с просьбой эвакуироваться сейчас, пока это безопасно, потому что обстрелы российскими оккупантами усиливаются.
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