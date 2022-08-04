Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця .

С 8 августа будут дополнительно курсировать пригородные поезда ежедневно:

Поезд №6670 Клавдиево – Святошино . Отправление в 5:15, прибытие к станции Святошино в 6:07. Обратно отправляется в 7:48 и прибывает в Тетер в 09:26.

Поезд №6672 Немешаево – Борщаговка-техн , отправка со станции Немешаево в 8:45, прибытие в 09:54.

Поезд №7767 Борщаговка-техн – Клавдиево , отправление - 4:02, прибытие к станции Клавдиево в 4:57.

Поезд №7644 Святошино – Дарница. Отправка со станции Святошино - 6:10, прибытие к станции - 6:52.

Купить билеты можно в железнодорожных кассах Укрзализныци.

Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на четверг, 4 августа. Проезд в нем бесплатный.

С пятницы, 5 августа, Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах вокзалов.

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