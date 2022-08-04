Укрзализныця увеличит количество пригородных поездов в Киевской области
Укрзализныця добавляет четыре пригородных поезда в Киевской области, в частности между станциями Клавдиево, Святошино, Дарница, Немешаево и Борщаговка-техн
Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця .
С 8 августа будут дополнительно курсировать пригородные поезда ежедневно:
Поезд №6670 Клавдиево – Святошино . Отправление в 5:15, прибытие к станции Святошино в 6:07. Обратно отправляется в 7:48 и прибывает в Тетер в 09:26.
Поезд №6672 Немешаево – Борщаговка-техн , отправка со станции Немешаево в 8:45, прибытие в 09:54.
Поезд №7767 Борщаговка-техн – Клавдиево , отправление - 4:02, прибытие к станции Клавдиево в 4:57.
Поезд №7644 Святошино – Дарница. Отправка со станции Святошино - 6:10, прибытие к станции - 6:52.
Купить билеты можно в железнодорожных кассах Укрзализныци.
- Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на четверг, 4 августа. Проезд в нем бесплатный.
- С пятницы, 5 августа, Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах вокзалов.
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