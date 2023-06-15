Укрзализныця, Укрэнерго, Ferrexpo подписали совместное соглашение по восстановлению экономики
Украинские компании 13 июня подписали Принципы долгосрочного устойчивого экономического обновления Украины (Ukraine Business Compact 2023). Они будут представлены международным инвесторам на ежегодной Конференции по восстановлению Украины в Лондоне
Подписание состоялось на конференции "От принципов к действиям: на пути к Ukraine Recovery Conference 2023", которую провел Глобальный договор ООН в Украине в сотрудничестве с правительством Великобритании.
Принципы долгосрочного устойчивого экономического восстановления Украины (Ukraine Business Compact 2023) будут представлены 21-22 июня в Лондоне на ежегодной Конференции по восстановлению Украины, где к подписанию смогут присоединиться международные компании, которые будут инвесторами по восстановлению Украины.
"Экосистема для восстановления страны — это партнерство разных бизнесов, поддержка друг друга, это партнерство с государством, которое слышит бизнес и подключает его к вопросам восстановления. Это также и общественный сектор, который является движущей силой. Общественный сектор вместе с бизнесами смог убедить Британских представителей". в важности присоединения Украины к Ukraine Business Compact. И теперь украинский бизнес становится основой и опорой для привлечения международных инвестиций в Украину", - рассказала Татьяна Сахарук, генеральный директор Глобального договора ООН в Украине.
Подписантами декларации стали как представители государственных структур – Укрзализныци и Укрэнерго, так и частный сектор – МХП, EVERLEGAL, Эпицентр, Астарта, FILM.UA, ИТ-Интегратор, Carlsberg Ukraine и другие. Одним из подписантов стала и железорудная компания Ferrexpo , головной офис которой расположен в Лондоне, где будет проходить конференция по восстановлению Украины.
"Компания поддерживает Украину не только налогами, рабочими местами и инвестициями, но и гуманитарными усилиями. Ferrexpo уже направила более 700 миллионов гривен в поддержку Вооруженных сил Украины, ТрО, переселенцев и пострадавших областей", - комментирует директор по маркетингу Ferrexpo Ярославна Блонская. словам, менеджменту Ferrexpo удалось убедить международных акционеров компании, клиентов и партнеров присоединяться к помощи Украины: уже сейчас Ferrexpo разрабатывает планы по восстановлению Украины вместе со всемирно известными компаниями, в частности, компания задекларировала намерение инвестировать более $3,3 млрд после победы только в модернизацию оборудования и строительство новых мощностей в Украине в рамках инициатив устойчивого развития украинской экономики и улучшения состояния окружающей среды.
Компании-подписанты Ukraine Business Compact 2023 обязуются: инвестировать и работать стало, ускоряя зеленый переход и инклюзивный рост в соответствии с международной корпоративной практикой; действовать ответственно и усиливать ответственную деловую практику в соответствии с международными стандартами, включая соблюдение действующего законодательства, поддержание и соблюдение прав человека, справедливые и инклюзивные практики, а также предотвращение коррупции. Также компании обязуются внедрять лучшие практики корпоративного управления и работать над определением сфер, где подписанты Соглашения и украинский бизнес могут обмениваться возможностями, продвигать лучшие практики управления на взаимовыгодной основе, соблюдать все законодательные и нормативные акты санкций.
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