Укрзализныця совместно с Нацполицией обнаружила возможное хищение около 140 тонн дизтоплива на 4 млн грн
Укрзализныця совместно с Национальной полицией Украины обнаружила возможное хищение около 140 тонн дизельного топлива общей стоимостью 4 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, аппарат директора по экономической и информационной безопасности Укрзализныци и Нацполиция провели совместные мероприятия по выявлению и предотвращению хищением ГСМ. Такие инвентаризации прошли на территории около двадцати локомотивных компаний.
Отмечается, что по результатам инвентаризации было обнаружено хищение около 140 тонн дизтоплива ориентировочной стоимостью 4 млн грн.
В частности, отметили в пресс-служба, в одном из локомотивных депо выявлено 54,7 тонн излишков дизельного топлива. В этом же депо установлен факт недолива 2 тыс. кг дизтоплива в локомотив. При этом на указанный локомотив были выписаны два маршрутных листа, подтверждающие факт ведения "черной бухгалтерии". По этим фактам правоохранители открыли уголовные производства.
Кроме того, добавили в компании, среди нарушений, которые были выявлены, нехватка дизтоплива, заправка дизелем локомотивов, которые фактически находились в ремонте, ожидали ремонта, избыточная заправка локомотивов топливом и маслом, неправомерное списание горючего, недолив, факт фиктивного происхождения и оприходования цистерны с горючим. Также зафиксированы факты хищения и ненадлежащего хранения смазки.
В пресс-службе отметили, что компания инициировала служебные проверки всех депо, где были выявлены нарушения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное