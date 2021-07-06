Укрзализныця совместно с Нацполицией обнаружила возможное хищение около 140 тонн дизтоплива на 4 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, аппарат директора по экономической и информационной безопасности Укрзализныци и Нацполиция провели совместные мероприятия по выявлению и предотвращению хищением ГСМ. Такие инвентаризации прошли на территории около двадцати локомотивных компаний.



Отмечается, что по результатам инвентаризации было обнаружено хищение около 140 тонн дизтоплива ориентировочной стоимостью 4 млн грн.



В частности, отметили в пресс-служба, в одном из локомотивных депо выявлено 54,7 тонн излишков дизельного топлива. В этом же депо установлен факт недолива 2 тыс. кг дизтоплива в локомотив. При этом на указанный локомотив были выписаны два маршрутных листа, подтверждающие факт ведения "черной бухгалтерии". По этим фактам правоохранители открыли уголовные производства.



Кроме того, добавили в компании, среди нарушений, которые были выявлены, нехватка дизтоплива, заправка дизелем локомотивов, которые фактически находились в ремонте, ожидали ремонта, избыточная заправка локомотивов топливом и маслом, неправомерное списание горючего, недолив, факт фиктивного происхождения и оприходования цистерны с горючим. Также зафиксированы факты хищения и ненадлежащего хранения смазки.



В пресс-службе отметили, что компания инициировала служебные проверки всех депо, где были выявлены нарушения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb