Укрзализныця сообщила об опоздании поездов из Киева из-за аварии электросети

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".



С опозданием отправляются следующие поезда:



№10 Киев - Мариуполь (+57 мин)

№228 Киев - Бердянск (+50 мин)

№12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин)

№44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин)

№81 Киев - Ужгород (+32 мин)

№116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин)

№49 Киев - Трускавец (+15 мин).



"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика", - говорится в сообщении.

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