Укрзализныця сообщила об опоздании поездов из Киева из-за аварии электросети
Из-за аварийного отключения напряжения в электросети ряд поездов отправляется из Киева с задержкой
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
С опозданием отправляются следующие поезда:
№10 Киев - Мариуполь (+57 мин)
№228 Киев - Бердянск (+50 мин)
№12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин)
№44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин)
№81 Киев - Ужгород (+32 мин)
№116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин)
№49 Киев - Трускавец (+15 мин).
"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика", - говорится в сообщении.
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