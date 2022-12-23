Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за скоплений на польской границе

Об этом информирует Укрзализныця .

В частности, задерживаются:

№715/716 Перемышль – Киев +7:13

№31/32 Перемышль – Запорожье +3:58

№705/706 Киев – Перемышль +2:37

№89/90 Перемышль – Киев +2:30

Кроме того, из-за отсутствия напряжения в сети в результате обстрела на участке Марганец-Никополь некоторые маршруты изменили следование:

№62 Одесса – Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский.

Одесса – Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2, Новомосковск Днепровский. №120 Львов – Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода – Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

Львов – Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода – Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2. №276 Киев – Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

"Внимательно следим за безопасным движением всех поездов и не отменяем ни одного рейса", - подчеркнули в Укрзализныце.

9 декабря стало известно, что на период зимних праздников Укрзализныця назначила "Лыжный экспресс" из Киева в Славское.

В понедельник, 19 декабря, в первый рейс отправился поезд святого Николая.

20 декабря из Славянска и Краматорска Донецкой области отправился поезд святого Николая. Через пять дней поезд прибудет к детям в четырех прифронтовых областях. А 22 декабря волшебник посетил Балаклею и станцию Занки Изюмского направления.

В период праздничных выходных по столице будет курсировать ретро-поезд на паровозной тяге. Рейсы запланированы на 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января.

22 декабря стартовал горнолыжный сезон в Карпатах, семь поездов "Укрзалізниці " будут возить любителей прокатиться на лыжах.

На пятницу, 23 декабря, Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов. Проезд в нем бесплатный.