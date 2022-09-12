Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за обстрелов оккупантами инфраструктуры

Об этом сообщила Укрзализныця.

Отмечается, что питание на отдельных участках возобновлено, ситуация под полным контролем, посадка и высадка продолжаются на всех вокзалах.

Пассажиров пригородных поездов тоже не оставим на станциях. Их сажают в поезда дальнего сообщения, останавливающие на необходимых остановках.

По состоянию на 22:00 известно, что:

поезд №163 Харьков - Киев отправился с задержкой 32 мин; поезд №1 Харьков - Ивано-Франковск имеет задержку 1 ч 45 мин;

поезд №7 Харьков - Одесса имеет задержку на отправку 15 мин;

поезд №17 Харьков - Львов задерживается на 45 мин;

поезд №259 Сумы - Ивано-Франковск - задержка 38 мин;

поезд №786 Киев - Шостка - задержка 40 мин.

"На Полтавщине пригородное движение возобновлено, задержки до 1 часа. Пригородный поезд со станции Чаплино в Днепр возобновил движение, следует с задержкой +44 мин, а из Днепра в Лозовую ожидает тепловоз в ближайшие минуты", - говорится в сообщении.

До этого в результате российских обстрелов критической инфраструктуры в Харьковской области и перебои с электроснабжением задерживаются поезда из и в Сумы, Харьков и Полтаву.

11 сентября пресс-служба ПК "Восток" заявила, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбиты 9 из 12 ракет оккупантов. "Всего – 12 пусков: шесть крылатых ракет "Калибр" из кораблей из акватории Черного моря и шесть крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов стратегической авиации из района Каспийского моря", - говорится в сообщении.

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