Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий в Украине возможна задержка поездов. Некоторые поезда уже отправились с вокзалов с опозданием
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Задерживаются такие поезда:
- №830 Львов - Ужгород (задержка составила 1 час)
- №18 Ужгород - Харьков (задержка составила 1 час 56 минут);
- №749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 1 час 37 минут);
- № 134 Николаев - Рахов (задержка составила 1 час)
- №150 Ворохта - Полтава (задержка составила 1 час 33 минуты).
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