Укрзализныця сообщила о задержке нескольких поездов из Перемышля: в чем причина
Укрзализныця задержит поезда из Перемышля, из-за задержки польского поезда, чтобы пассажиры добрались до Запорожья, Одессы и Киева
Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця.
"Из-за опоздания польского поезда №43003/104 Богумин - Перемышль, основная часть пассажиров которого имеет дальнейшую пересадку на украинские поезда, наши рейсы №32 Перемышль - Запорожье, №36 Перемышль - Одесса и №54 Перемышль - Киев дождутся своих пассажиров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас возможна задержка около трех часов, однако пассажиров просят уточнять информацию на вокзале.
"Только что поезда заедут на украинскую территорию, Укрзализныця сделает все, чтобы наверстать часть опоздания. Привезем домой всех", - добавляют в пресс-службе.
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