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Укрзализныця сообщила о задержке 5 поездов из-за точечного обесточивания

29 декабря, 2022 четверг
09:31
Общество

Утром 29 декабря в результате точечного обесточивания задерживаются по меньшей мере на 30 минут пять поездов

Об этом информирует Укрзализныця .

"В результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов Укрзализныци из 77 следуют с задержкой более 30 минут", - пишет пресс-служба.

В частности, задерживаются:

  • №7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
  • №1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
  • №129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
  • №65/66 Умань - Харьков +0:37.

В настоящее время киевская кольцевая электричка движется по расписанию.

Кроме того, поезд №38 Запорожье — Киев прибыл на 20 минут позже, задержавшись на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого "шахеда".

"Все "Крепости несокрушимости" на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.
Посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления", - добавили в Укрзализныци.

  • Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской областей, а также в Киеве работают украинские силы противовоздушной обороны.
  • Около восьми часов утра 29 декабря в Кривом Роге превентивно выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы.

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Одесса
Запорожье
Харьков
Ивано-Франковск
Укрзализныця
военные силы Украины
Кременчук
война с Россией
Умань
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