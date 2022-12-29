Укрзализныця сообщила о задержке 5 поездов из-за точечного обесточивания
Утром 29 декабря в результате точечного обесточивания задерживаются по меньшей мере на 30 минут пять поездов
Об этом информирует Укрзализныця .
"В результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов Укрзализныци из 77 следуют с задержкой более 30 минут", - пишет пресс-служба.
В частности, задерживаются:
- №7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37
- №1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07
- №129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39
- №149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39
- №65/66 Умань - Харьков +0:37.
В настоящее время киевская кольцевая электричка движется по расписанию.
Кроме того, поезд №38 Запорожье — Киев прибыл на 20 минут позже, задержавшись на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого "шахеда".
"Все "Крепости несокрушимости" на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.
Посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления", - добавили в Укрзализныци.
- Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской областей, а также в Киеве работают украинские силы противовоздушной обороны.
- Около восьми часов утра 29 декабря в Кривом Роге превентивно выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.41Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное