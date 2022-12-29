Об этом информирует Укрзализныця .

"В результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов Укрзализныци из 77 следуют с задержкой более 30 минут", - пишет пресс-служба.

В частности, задерживаются:

№7/8 Одесса-Главная - Харьков +2:37

№1/2 Харьков - Ивано-Франковск +1:07

№129/130 Кременчуг - Ворохта +0:39

№149/150 Полтава-Южная - Черновцы +0:39

№65/66 Умань - Харьков +0:37.

В настоящее время киевская кольцевая электричка движется по расписанию.

Кроме того, поезд №38 Запорожье — Киев прибыл на 20 минут позже, задержавшись на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого "шахеда".

"Все "Крепости несокрушимости" на вокзалах имеют резервное питание и принимают людей.

Посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления", - добавили в Укрзализныци.

Утром 29 декабря на территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской областей, а также в Киеве работают украинские силы противовоздушной обороны.