Укрзализныця сообщила о задержках поездов из-за сложных погодных условий
Укрзализныця сообщила о задержке ряда рейсов из-за сложных погодных условий
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов", - говорится в сообщении.
В частности, на 3:00 34 мин задержался поезд №5 Ужгород - Херсон; поезд №81 Ужгород Киев задержался на 3 часа 32 мин; №50 Трускавец - Киев задержался на 3 часа 6 мин; №25 Рахов - Одесса задержался на 1 час 50 мин; №70 Львов - Мариуполь задержался на 1 час 50 мин; №1 Ивано-Франковск - Константиновка задержался на 1 час 24 мин; №11 Львов - Одесса задержался на 1 час 22 мин; №18 Ужгород - Харьков задержался на 1 час 14 мин.
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