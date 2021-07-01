Укрзализныця сообщила о задержках поездов из-за сложных погодных условий

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Укрзализныци.



"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов", - говорится в сообщении.



В частности, на 3:00 34 мин задержался поезд №5 Ужгород - Херсон; поезд №81 Ужгород Киев задержался на 3 часа 32 мин; №50 Трускавец - Киев задержался на 3 часа 6 мин; №25 Рахов - Одесса задержался на 1 час 50 мин; №70 Львов - Мариуполь задержался на 1 час 50 мин; №1 Ивано-Франковск - Константиновка задержался на 1 час 24 мин; №11 Львов - Одесса задержался на 1 час 22 мин; №18 Ужгород - Харьков задержался на 1 час 14 мин.

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