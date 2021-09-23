Укрзализныця сообщила о повторном оползне в Черновицкой области: пассажиров отправили в объезд
Укрзализныця сообщила о повторном оползне на участке Новоселица - Мамалыга в Черновицкой области
Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, повторное проседания землеполотна под пути на перегоне Новоселица - Мамалыга зафиксировано ночью 23 сентября.
"Для безопасности пассажиров поезд №118 / 117 Чернигов - Черновцы направлено в конечной станции обьизим путем, через Тернополь и Залещики без остановок на станциях", - отметили в пресс-службе.
В компании добавили, что поезд №118 / 117 Чернигов - Черновцы прибыл в Черновцы ориентировочно в 10:15. Время задержки составил около 2:00.
Отмечается, что к ликвидации последствий провала привлечены специалисты МЧС и Укрзализныци.
До стабилизации ситуации с состоянием землеполотна отправка рейса из обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но через объезд время поезда в пути увеличится ориентировочно на 2 часа.
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