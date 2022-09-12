Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця.

"С сегодняшнего дня киевская кольцевая электричка выполняет дополнительные рейсы перед комендантским часом", - говорится в сообщении.

В 21:31 электропоезд отправляется из Дарницы через Левобережную, Троещину, Почайну и прибывает в Святошино в 22:20.

Также из Дарницы в 21:37 отправляется через Центральный вокзал, Караваевы Дачи, Борщаговку электричка в Святошино, прибывает в 22:29.

Из Святошино через Сырец, Почайну, Русановку едет в 21:39, в Дарнице в 22:31.

Кроме того, из Святошино через Центральный вокзал, Выдубичи и Березняки отправляется электричка в 21:30 и прибывает в Дарницу в 22:22.

"Последний рейс с вокзала на левый берег будет отправляться в 21:56, а в направлении Святошина - в 22:04", - отметили в ведомстве.

Расписание по станциям и электронные билеты в чат-боте .