Укрзализныця сообщила о дополнительных рейсах столичной электрички. Поезда будут отправляться перед комендантским часом
С 12 сентября дни столичная электричка будет делать дополнительные рейсы перед комендантским часом
Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця.
"С сегодняшнего дня киевская кольцевая электричка выполняет дополнительные рейсы перед комендантским часом", - говорится в сообщении.
В 21:31 электропоезд отправляется из Дарницы через Левобережную, Троещину, Почайну и прибывает в Святошино в 22:20.
Также из Дарницы в 21:37 отправляется через Центральный вокзал, Караваевы Дачи, Борщаговку электричка в Святошино, прибывает в 22:29.
Из Святошино через Сырец, Почайну, Русановку едет в 21:39, в Дарнице в 22:31.
Кроме того, из Святошино через Центральный вокзал, Выдубичи и Березняки отправляется электричка в 21:30 и прибывает в Дарницу в 22:22.
"Последний рейс с вокзала на левый берег будет отправляться в 21:56, а в направлении Святошина - в 22:04", - отметили в ведомстве.
Расписание по станциям и электронные билеты в чат-боте .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.8
Покупка 39.8Продажа 40.73
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.92
- Актуальное
- Важное