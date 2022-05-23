Укрзализныця сообщила о дополнительном эвакуационном поезде из Донецкой области на 23 мая
23 мая эвакуационный поезд вывезет людей из Покровска Донецкой области во Львов
Об этом сообщили на сайте Укрзализныци.Поезд поедет по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Отправление из Покровска намечено на 16:30.
Время отправки может измениться, сообщают железнодорожники.
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