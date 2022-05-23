Укрзализныця сообщила о дополнительном эвакуационном поезде из Донецкой области на 23 мая

Об этом сообщили на сайте Укрзализныци.

Поезд поедет по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Отправление из Покровска намечено на 16:30.

Время отправки может измениться, сообщают железнодорожники.

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