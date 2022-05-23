English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Укрзализныця сообщила о дополнительном эвакуационном поезде из Донецкой области на 23 мая

Укрзализныця сообщила о дополнительном эвакуационном поезде из Донецкой области на 23 мая

23 мая, 2022 понедельник
06:25
Общество

23 мая эвакуационный поезд вывезет людей из Покровска Донецкой области во Львов

Об этом сообщили на сайте Укрзализныци.

Поезд поедет по маршруту Покровск – Днепр – Львов. Отправление из Покровска намечено на 16:30.

Время отправки может измениться, сообщают железнодорожники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Экономика
Укрзализныця
эвакуация
Покровск
новости Донеччины
Читайте также:
Сергій Згурець
22 мая, 2022 воскресенье
Говорить, что через 2-3 месяца мы начнем контрнаступление, пока рано, но время работает на врага, - Сергей Згурец
Танк Е-80 та БМПТ "Термінатор" (позаду)
22 мая, 2022 воскресенье
Британская разведка оценила эффективность новейших БМПТ "Терминатор", которые РФ использует на Донбассе
знищені "вагнерівці"
21 мая, 2022 суббота
На Востоке страны враг меняет тактику и делает ставку на "вагнеровцев", - военный эксперт
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.14
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
23 мая
07:00
Разговоры о "сохранении лица" и уступках для Путина - аморальны, - глава МИД Латвии
06:53
Обезьянья оспа добралась до Латинской Америки: пациент привез болезнь из Европы
06:17
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества требуют от РФ немедленно вывести войска из Украины
05:59
Ракетный удар по Малину в Житомирской области: погиб работник Укрзализныци, четверо человек пострадали
05:44
На фото украинская семья, прибывшая в аэропорт Торонто
Впервые в истории число беженцев в мире превысило 100 млн
05:20
В Коростене в Житомирской области были слышны взрывы
04:49
Борис Джонсон
"Многие из вас видел вещи, свидетелем которых не должен становиться ни один": Джонсон написал письмо украинским детям
04:24
Российские оккупанты производят фильтрацию и депортацию из Мариуполя, – ISW
02:20
Нагорный Карабах: Азербайджан и Армения договорились о начале работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ
01:53
В Черное море вышел еще один российский корабль, вероятность ракетных ударов повышается, - ОК "Юг"
01:30
Россия не отказалась от планов захвата Харьковщины, для нее – это плацдарм, - Синегубов
01:08
Джо Байден
Байден проведет встречу с премьером Индии, обсудят возможное присоединение к антироссийским санкциям, - советник президента США
00:45
Группа KOZAK SYSTEM выпустила песню о защитниках Мариуполя
00:27
На фото Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что законопроект о правовом статусе граждан Польши предусматривает уравнение прав поляков и украинцев
00:09
Олаф Шольц
Германия начала переговоры с Сенегалом по добыче газа, - Шольц
2022, воскресенье
22 мая
23:52
На фото президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский отметил госнаградами 194 военнослужащих ВСУ: "Военные отдают жизнь, чтобы все поколения могли жить свободно"
23:35
Зеленский провел переговоры с Джонсоном по экспорту зерна и импорту топлива
23:16
Президент форума в Давосе призвал создать для Украины "план Маршалла"
22:31
FGM-148 Javelin
Албания закупила для обороны комплексы Javelin
22:17
На фото переправа через Северский Донец
Украинские защитники в который раз разрушили понтонную переправу россиян через Северский Донец
22:16
переговоры Украина-РФ
Глава Африканского союза совершит визит в Киев и Москву для попытки установить мир
21:59
Аналитика
На территории Украины Россия сконцентрировала 160 тыс. личного состава, 1000 танков, 3000 бронированных машин и 700 РСЗО. Колонка Сергея Згурца
21:57
Вячеслав Мищенко (справа) во время выступления в Житомире. 2012 год
В Житомире простились с павшим на фронте певцом Вячеславом Мищенко, добровольно ушедшим в спецназ ВСУ
21:53
николаев
В Николаеве раздаются взрывы, - мэр
21:34
На фото последствия обстрелов кафиров
Украинские защитники в течение суток отразили 11 атак врага на Востоке
21:16
На фото житель Северодонецка, проехавшего на велосипеде 65 км
Житель Северодонецка проехал на велосипеде 65 км, чтобы эвакуироваться
21:03
Матеуш Моравецкий
Норвегия должна делиться с Украиной своими 100 млрд евро в год, которые она зарабатывает благодаря развязанной Путиным войне, - Моравецкий
20:48
Бельгия первой в Европе ввела обязательный карантин для больных обезьяньей оспой
20:46
Всемирный экономический форум
Украина на первом месте в повестке дня экономического форума в Давосе, - Reuters
20:27
Президент Австрии будет баллотироваться в 2022 году на второй шестилетний срок
20:09
На фото ракета, которую сбила украинская ПВО
ПВО обезвредила четыре крылатые ракеты, выпущенные Россией по Житомирщине.
20:07
Обновлено
Последствия обстрела города Малин. 20 мая 2022 года
Рашисты второй раз за три дня ударили ракетами по Малину, по тому же месту. По меньшей мере один человек погиб
20:05
Оккупанты заменили "Киевскую Русь" на "Русь" в учебниках истории для детей с временно оккупированных территорий
19:49
Эксклюзив
Главным экспортным товаром России в Западную Европу является коррупция, - экс-министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис
19:38
В правительстве Франции считают, что Украина сможет вступить в ЕС через 15-20 лет
19:33
Эксклюзив
Россию ждет судьба СССР. Империя не сможет существовать после проигранной войны, – политолог Сумленный
19:31
На фото беженцы из Мариуполя, прибывшие в Ирландию
"Эта рана навсегда осталась в нашей памяти": беженцы из Мариуполя через Россию добрались до Ирландии
18:57
"Даже коты их не едят": мариуполец рассказал о консервах в "гумпайке" от "Единой России" для Мариуполя
18:49
Лукашенко прибыл на поклон к Путину в Сочи, а в Беларуси говорят об "украинских диверсантах" и впервые за два месяца подтягивают "искандеры" к границе
18:45
На Киевщине разминированы все автомагистрали, полностью восстановлено электро- и газоснабжение
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV