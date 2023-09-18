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Укрзализныця сообщает о возможных задержках поездов в Венгрии до 26 октября

18 сентября, 2023 понедельник
18:00
Общество

Пассажиры поездов Киев — Вена и Чоп — Вена могут столкнуться с задержками из-за ремонтных работ на венгерской железной дороге

Об этом информирует Укрзализныця .

"Венгерская железная дорога сообщает о внеплановых работах по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке между Будапештом и Гедьешаломом, граница с Австрией", - говорится в заявлении.

Ремонтные работы будут продолжаться до начала декабря и будут проводиться в несколько этапов. Первый этап продлится с 18 сентября по 26 октября, поэтому возможны задержки поезда №140/149 Захонь — Вена, которым курсируют наши беспересадочные спальные вагоны Киев — Вена и вагон Чоп — Вена.

Сообщается, что в направлении Вены задержка может составить 10 минут, а из Вены - 30 минут. Реконструкции не повлияют на поезда, курсирующие по маршрутам Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь.

Если поезда из Венгрии будут прибывать с опозданием, то Укрзализныця будет уменьшать время задержки, но существует риск, что спальные вагоны Киев — Вена дойдут только до станции Будапешт-Келети, где придется пересесть на интерсити в Вену.

Новости от Укрзализныци

12 июня открылась продажа билетов в женские купе. Их можно приобрести только в интернете.

30 июня Укрзализныця вернула в пассажирские поезда военизированную охрану, сотрудники которой будут контролировать порядок и патрулировать вагоны.

3 сентября в 06:28 в первый рейс выехал новый международный поезд №119/120 Киев – Хелм.

В тот же день Укрзализныця назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда сообщением между Васильковом и Киевом.

7, 8 и 9 сентября отправился в рейс дополнительный ночной поезд №251/252 Киев – Харьков.

13 сентября стало известно, что в Украине введенная в тестовом режиме услуга бронирования мест в женских купе пользуется спросом. В настоящее время более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед.

14 сентября Укрзализныця анонсировала запуск нового поезда между Равой-Русской и Варшавой осенью.

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