Укрзализныця сообщает о возможных задержках поездов в Венгрии до 26 октября

Об этом информирует Укрзализныця .

"Венгерская железная дорога сообщает о внеплановых работах по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке между Будапештом и Гедьешаломом, граница с Австрией", - говорится в заявлении.

Ремонтные работы будут продолжаться до начала декабря и будут проводиться в несколько этапов. Первый этап продлится с 18 сентября по 26 октября, поэтому возможны задержки поезда №140/149 Захонь — Вена, которым курсируют наши беспересадочные спальные вагоны Киев — Вена и вагон Чоп — Вена.

Сообщается, что в направлении Вены задержка может составить 10 минут, а из Вены - 30 минут. Реконструкции не повлияют на поезда, курсирующие по маршрутам Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь.

Если поезда из Венгрии будут прибывать с опозданием, то Укрзализныця будет уменьшать время задержки, но существует риск, что спальные вагоны Киев — Вена дойдут только до станции Будапешт-Келети, где придется пересесть на интерсити в Вену.

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