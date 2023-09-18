Укрзализныця сообщает о возможных задержках поездов в Венгрии до 26 октября
Пассажиры поездов Киев — Вена и Чоп — Вена могут столкнуться с задержками из-за ремонтных работ на венгерской железной дороге
Об этом информирует Укрзализныця .
"Венгерская железная дорога сообщает о внеплановых работах по реконструкции железнодорожной инфраструктуры на участке между Будапештом и Гедьешаломом, граница с Австрией", - говорится в заявлении.
Ремонтные работы будут продолжаться до начала декабря и будут проводиться в несколько этапов. Первый этап продлится с 18 сентября по 26 октября, поэтому возможны задержки поезда №140/149 Захонь — Вена, которым курсируют наши беспересадочные спальные вагоны Киев — Вена и вагон Чоп — Вена.
Сообщается, что в направлении Вены задержка может составить 10 минут, а из Вены - 30 минут. Реконструкции не повлияют на поезда, курсирующие по маршрутам Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь.
Если поезда из Венгрии будут прибывать с опозданием, то Укрзализныця будет уменьшать время задержки, но существует риск, что спальные вагоны Киев — Вена дойдут только до станции Будапешт-Келети, где придется пересесть на интерсити в Вену.
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