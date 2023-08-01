Укрзализныця собрала на продаже чая почти 280 тыс. грн на Армию дронов

Об этом информирует Укрзализныця.

"Интересно, что лидером продаж является именно "Боевой" чай - 62% от общего количества приобретенных, а основное количество чая - около 40 тысяч пакетиков, покупается непосредственно в поезде во время путешествия", - пишет пресс-служба.

Больше всего любят специальный чай пассажиры поезда №105/106 Киев – Одесса, ведь на него купили наибольшее количество пакетиков.

В общей сложности пассажиры Укрзализныци заказали 50 721 пакетик "Боевого" и "Разведывательного" чая, собрав 278 965 грн. За эти деньги приобретут 13 FPV-дронов "Гром".

Сообщается, что это не просто чай. Каждый пакетик позволяет поиграть в "Морской бой". Пока он доступен двух видов: "Боевой" с бергамотом и "Разведывательный" на крымских травах.

5,5 грн с каждой чашки идет на закупку FPV-дронов для Вооруженных сил Украины.

Приобрести чай можно при покупке билетов онлайн, а также в поезде, кроме Интерсити+.

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