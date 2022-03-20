Укрзализныця со следующей недели частично возвращает платный проезд

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин во время всеукраинского телемарафона.

"Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. И уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу", - сказал он.

Однако агентство "Интерфакс-Украина" сообщило со ссылкой на пресс-службу госкомпании, что при этом эвакуационные поезда и электрички останутся бесплатными.



Напомним, 13 марта Укрзализныця объявила о переходе на стабильный график.



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