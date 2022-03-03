Укрзализныця сделала все рейсы с Востока на Запад Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них
3 марта Укрзализныця сделала билеты на рейсы с Востока на Запад Украины бесплатными и предназначенными для эвакуации людей из горячих точек российско-украинской войны
Об этом сообщила Укрзализныця .
Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами:
- №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- №3/4 Запорожье – Ужгород;
- №5/6 Мариуполь – Рахов;
- №7/8 Киев – Черновцы;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №21/22 Харьков – Трускавец;
- №25/26 Одесса – Рахов;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №31/32 Кривой Рог – Ужгород;
- №35/36 Одесса – Перемышль;
- №37/38 Одесса – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец;
- №45/46 Краматорск – Ужгород;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №55/56 Киев – Рахов;
- №57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп;
- №7/78 Одесса – Ковель;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель (курсирует до Запорожья);
- №91/92 Киев – Львов;
- №95/96 Киев – Рахов;
- №97/98 Киев – Ковель;
- №114/113-142/141 Лиман – Львов;
- №119/120 Запорожье – Львов;
- №129/130 Кременчуг – Ворохта;
- №149/150 Полтава – Черновцы;
- №135/136 Одесса – Черновцы;
- №249/250 Киев – Черновцы;
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
- № 705 Дарница – Киев Пас – Львов;
- № 715 Дарница – Киев Пас – Львов;
- № 723 Харьков – Львов;
- №747 Киев – Тернополь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное