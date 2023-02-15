Укрзализныця с начала полномасштабной войны эвакуировала 112 тысяч животных
С начала полномасштабной войны поездами АО "Укрзализныця" доставлены в безопасные места 112 тысяч домашних любимцев украинцев
Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Телеграмме .
"Масштабная эвакуация пассажиров вместе со своими животными с самого начала полномасштабного вторжения показала, насколько важны для украинцев их домашние любимцы. 112 тысяч животных - от привычных для нас кошек и собак до экзотических домашних лис, енотов, игуан, удавов и крокодилов - перевезены в безопасность поездами", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что Укрзализныця и бренд корма для животных Club 4 Paws уже обеспечили вокзалы в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах, Полтаве (Полтава-Киевская) и Ужгороде дозаторами питьевой воды для животных.
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