Укрзализныця с начала полномасштабной войны эвакуировала 112 тысяч животных

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Телеграмме .

"Масштабная эвакуация пассажиров вместе со своими животными с самого начала полномасштабного вторжения показала, насколько важны для украинцев их домашние любимцы. 112 тысяч животных - от привычных для нас кошек и собак до экзотических домашних лис, енотов, игуан, удавов и крокодилов - перевезены в безопасность поездами", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что Укрзализныця и бренд корма для животных Club 4 Paws уже обеспечили вокзалы в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах, Полтаве (Полтава-Киевская) и Ужгороде дозаторами питьевой воды для животных.