Укрзализныця с декабря повысит зарплату работникам еще на 10%
Укрзализныця с декабря поднимет тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников на 10%
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
По словам главы правления Укрзализныци Александра Камышина, компания поднимает тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников на 10% с 1 декабря этого года.
"Позитивные операционные и финансовые результаты последних месяцев позволяют нам поднять заработную плату для железнодорожников. Наша главная цель - вернуть Укрзализныци репутацию стабильного работодателя и дать железнодорожникам достойные условия труда и высокий уровень дохода", - цитирует пресс-служба слова Камышина.
В компании напомнили, что предварительное поднятие заработных плат железнодорожников произошло с июня 2021 года.
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