Об этом УЗ сообщила в телеграмме.

Согласно сообщению, 8 июня Укрзализныця в качестве эксперимента назначает два региональных поезда сообщением Киев-Житомир и продолжительностью поездки менее трех часов.

В госкомпании пояснили, что сократить время в пути удалось из-за отсутствия промежуточных остановок.

"Важное преимущество этих поездов перед маршруткой: наличие вагонов купе для путешествующих семьями и плацкарты для более экономного путешествия.

Стоимость билета - от 105 грн в плацкарте, от 125 грн в сидячем вагоне и 189 грн в купе и меняется в зависимости от дня недели и фирменности выбранного вагона", - отметила УЗ.

Продажа на сайте начнется 2 июня вечером, билеты можно будет приобрести на 10 дней вперед.



Как отметила госкомпания, поезд №759/760 Киев—Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 6:55 и прибывать в Житомир в 9:43.

Обратно из Житомира поезд будет отправляться в 12:06, прибытие в Киев — в 14:51.



Поезд №775/776 Киев-Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 14:33, прибывать в Житомир в 17:15. Обратно из Житомира поезд будет отходить в 18:38 с прибытием в Киев в 21:50.

Напомним, Укрзализныця запустила электричку между Черниговом и Славутичем.

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