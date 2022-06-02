Укрзализныця с 8 июня добавит два поезда из Киева в Житомир
Укрзализныця в рамках эксперимента добавляет с 8 июня два поезда сообщением Житомир-Киев и обратно, которые будут в пути менее 3 часов
Об этом УЗ сообщила в телеграмме.
Согласно сообщению, 8 июня Укрзализныця в качестве эксперимента назначает два региональных поезда сообщением Киев-Житомир и продолжительностью поездки менее трех часов.
В госкомпании пояснили, что сократить время в пути удалось из-за отсутствия промежуточных остановок.
"Важное преимущество этих поездов перед маршруткой: наличие вагонов купе для путешествующих семьями и плацкарты для более экономного путешествия.
Стоимость билета - от 105 грн в плацкарте, от 125 грн в сидячем вагоне и 189 грн в купе и меняется в зависимости от дня недели и фирменности выбранного вагона", - отметила УЗ.
Продажа на сайте начнется 2 июня вечером, билеты можно будет приобрести на 10 дней вперед.
Как отметила госкомпания, поезд №759/760 Киев—Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 6:55 и прибывать в Житомир в 9:43.
Обратно из Житомира поезд будет отправляться в 12:06, прибытие в Киев — в 14:51.
Поезд №775/776 Киев-Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 14:33, прибывать в Житомир в 17:15. Обратно из Житомира поезд будет отходить в 18:38 с прибытием в Киев в 21:50.
Напомним, Укрзализныця запустила электричку между Черниговом и Славутичем.
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