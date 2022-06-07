Укрзализныця с 7-8 июня назначает новые пригородные поезда Чернигов - Славутич и Запорожье - Днепр
С 7 июня начала курсировать электричка Чернигов - Славутич, с 8 июня УЗ запустит пригородный поезд Запорожье - Днепр
Об этом написала Укрзализныця в телеграм.
Согласно ее сообщению, два новых пригородных поезда с 7 июня начнут крусировать в направлениях Чернигов – Славутич – Чернигов, а также Запорожье-2 – Днепр – Запорожье-2.
Что касается сообщения Чернигов - Славутич, из Чернигова электричка будет отправляться ежедневно в 8:05, с прибытием в Славутич в 9:05. Обратно из Славутича будет отправляться в 9:20, прибывать в Чернигов в 10:20.
Кроме того, с 8 июня поедут пригородные поезда сообщением Запорожье-2 – Днепр – Запорожье-2. Отправление из Запорожья – в 5:57, прибытие в Днепр в 9:01. Обратно, из Днепра, поезд будет отходить в 9:46 и прибывать на станцию Запорожье-2 в 12:48.
Напомним, Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на вторник, 7 июня. Он отправится из Покровска во Львов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.83
Покупка 33.83Продажа 34.89
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37.18
- Актуальное
- Важное