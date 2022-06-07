Об этом написала Укрзализныця в телеграм.

Согласно ее сообщению, два новых пригородных поезда с 7 июня начнут крусировать в направлениях Чернигов – Славутич – Чернигов, а также Запорожье-2 – Днепр – Запорожье-2.

Что касается сообщения Чернигов - Славутич, из Чернигова электричка будет отправляться ежедневно в 8:05, с прибытием в Славутич в 9:05. Обратно из Славутича будет отправляться в 9:20, прибывать в Чернигов в 10:20.

Кроме того, с 8 июня поедут пригородные поезда сообщением Запорожье-2 – Днепр – Запорожье-2. Отправление из Запорожья – в 5:57, прибытие в Днепр в 9:01. Обратно, из Днепра, поезд будет отходить в 9:46 и прибывать на станцию Запорожье-2 в 12:48.

Напомним, Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на вторник, 7 июня. Он отправится из Покровска во Львов.