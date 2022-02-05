Укрзализныця с 10 февраля отменяет запрет на транзит в Польшу

Это стало возможным благодаря достижению взаимовыгодного понимания железных дорог двух стран, отмечается на официальном сайте компании.



В частности, в результате многочисленных переговоров, проведенных Укрзализныцей с руководством Польской железной дороги, поляки улучшили прием поездов с украинской стороны на стыке Изов - Грубешев.



"Ежедневный обмен поднялся и в отдельные дни достигал 10 поездов. Этих показателей достаточно для ритмических перевозок между странами без скопления вагонов на границе. Ранее этот показатель достигал максимум 8-9 поездов, а иногда и 7 поездов в сутки", - отмечается в сообщении УЗ, обнародованном сегодня, 5 февраля 2022 года.



Также Укрзализныця продолжает работу над повышением пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в направлении Республики Польша. В частности, продолжается электрификация участка Ковель - Изов - Госграница. Все работы на направлении планируется закончить до конца июня 2022 года.



"Укрзализныця надеется, что Польская железная дорога также присоединится к модернизации этого направления и электрифицирует участок Госграница - Грубешев протяженностью 1,5 км, который находится на территории соседней страны", - заявят украинские железнодорожники.



Кроме того, АО "Укрзализныця" ожидает согласования железнодорожной компанией "ПКП ЛХС" (Польша) изменения платы за использование вагонов собственности Украинской железной дороги, значительно ниже рыночной. Начисление осуществляется по условиям договора, который был подписан еще в 2019 году.



"При этом Укрзализныця реализует услугу перевозок в собственных вагонах по территории Украины через систему Прозорро. Это позволяет распределять грузовые вагоны на конкурентных условиях и по рыночной стоимости", - говорят в АО "Укрзализныця".



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