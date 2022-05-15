Укрзализныця с 1 июня возобновляет маршрут поезда Львов-Черновцы

Об этом сообщила Укрзализныця в телеграм.

"Еще один поезд в город, где живет легендарная мама Стефания. Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Львова в 07:45, а прибывать в Черновцы в 13:25. В обратную сторону, из Черновцов, будет отправляться в 15:30, прибывать во Львов в 21:15.

Поезд будет останавливаться на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын.

Билеты можно будет приобрести онлайн и в жд кассах.

Напомним, столичные электрички снова будут ходить в Тетерев.