Укрзализныця с 1 июня возобновляет маршрут поезда Львов-Черновцы
"Прикарпатский экспресс" сообщением Львов-Черновцы возобновит курсирование с 1 июня
Об этом сообщила Укрзализныця в телеграм.
"Еще один поезд в город, где живет легендарная мама Стефания. Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы", - говорится в сообщении.
Поезд будет отправляться из Львова в 07:45, а прибывать в Черновцы в 13:25. В обратную сторону, из Черновцов, будет отправляться в 15:30, прибывать во Львов в 21:15.
Поезд будет останавливаться на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын.
Билеты можно будет приобрести онлайн и в жд кассах.
- Напомним, столичные электрички снова будут ходить в Тетерев.
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