Укрзализныця разрешила покупать билеты на поезда за 10 дней до поездки
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперед для более чем 40 основных рейсов по стране
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при покупке билета", - говорится в сообщении.
В то же время Укрзализныця сохранила по одному (минимум) бесплатному эвакуационному рейсу, в тех регионах, где это необходимо. Ими уже воспользовались 3,2 млн. пассажиров.
"Следовательно Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", - добавляют в компании.
Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей уже есть на сайте.
- Напомним, Укрзализныця восстановила часть контактной сети, поврежденной в результате обстрела в Киевской области.
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