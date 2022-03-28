Укрзализныця разрешила покупать билеты на поезда за 10 дней до поездки

Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию путешествия при покупке билета", - говорится в сообщении.



В то же время Укрзализныця сохранила по одному (минимум) бесплатному эвакуационному рейсу, в тех регионах, где это необходимо. Ими уже воспользовались 3,2 млн. пассажиров.



"Следовательно Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины", - добавляют в компании.



Список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей уже есть на сайте.

Напомним, Укрзализныця восстановила часть контактной сети, поврежденной в результате обстрела в Киевской области.