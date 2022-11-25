Укрзализныця публикует новые графики задержки поездов
По состоянию на 12.30 Укрзализныця публикует новые графики задержки поездов. Более одного часа задерживаются 14 поездов
Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця .
Наибольшую задержку на 9 часов имеют два поезда:
- №62 Одесса - Харьков;
- №149 Полтава - Черновцы.
Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются в регулярные.
Также возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания заменили поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:
- №724 Киев - Харьков с 25.11;
- №731 Днепр - Киев с 25.11;
- №722 Киев - Харьков с 26.11;
- №712 Киев - Краматорск с 26.11;
- №732 Киев - Днепр с 26.11.
Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине. В Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.
- По всей Украине были перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт. Также из - за вражеской атаки на Западе Украины возникали перебои с электроснабжением .
- Уже вечером 3 ноября начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу , Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
- 24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили , что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.
- Ранее Укрзализныця уменьшила количество поездов в результате обстрелов нашей энергетической инфраструктуры российскими захватчиками 23 ноября.
- Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на пятницу, 25 ноября. Проезд в нем бесплатный.
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