Укрзализныця публикует новые графики задержки поездов

Об этом информирует в телеграмме Укрзализныця .

Наибольшую задержку на 9 часов имеют два поезда:

№62 Одесса - Харьков;

№149 Полтава - Черновцы.

Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются в регулярные.

Также возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточивания заменили поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:

№724 Киев - Харьков с 25.11;

№731 Днепр - Киев с 25.11;

№722 Киев - Харьков с 26.11;

№712 Киев - Краматорск с 26.11;

№732 Киев - Днепр с 26.11.

Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине. В Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО.

По всей Украине были перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт. Также из - за вражеской атаки на Западе Украины возникали перебои с электроснабжением .

Уже вечером 3 ноября начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу , Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.

24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили , что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.

Ранее Укрзализныця уменьшила количество поездов в результате обстрелов нашей энергетической инфраструктуры российскими захватчиками 23 ноября.

Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на пятницу, 25 ноября. Проезд в нем бесплатный.

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