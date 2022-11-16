Укрзализныця публикует график задержек поездов

Об этом информирует Укрзализныця.

"Из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда Укрзализныци продолжают двигаться с задержками. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлено", - пишет пресс-служба.

Поезда:

№45/46 Ужгород - Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;

№715/716 Перемышль – Киев задерживается на 6 ч 58 мин;

№21/22 Трускавец – Харьков задерживается на 4 ч 54 мин;

поезд Вена – Киев задерживается на 3 ч 17 мин;

№749/750 Ужгород – Киев задерживается на 3 ч 12 мин;

№3/4 Ужгород - Запорожье задерживается на 2 часа 43 мин;

№35/36 Перемышль - Одесса задерживается на 1 час 1 час 44 мин.

Все остальные рейсы задерживаются менее чем на час.

Также из-за повреждения контактной сети Укрзализныця изменила маршрут следования поездов:

№749 Киев – Ужгород;

№67 Киев – Вена;

№53 Киев – Перемышль;

№15 Харьков – Рахов;

№91 Киев – Львов;

№18 Ужгород – Харьков;

№92 Львов – Киев;

№2 Ивано-Франковск – Харьков;

№54 Пшемысль – Киев;

№68 Варшава – Киев;

№750 Ужгород – Киев.

"Изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциях, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут", - добавляют в ведомстве.