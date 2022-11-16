Укрзализныця публикует график задержек поездов
16 ноября поезда по Украине едут с определенными задержками в результате обстрелов населенных пунктов накануне
Об этом информирует Укрзализныця.
"Из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда Укрзализныци продолжают двигаться с задержками. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлено", - пишет пресс-служба.
Поезда:
- №45/46 Ужгород - Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;
- №715/716 Перемышль – Киев задерживается на 6 ч 58 мин;
- №21/22 Трускавец – Харьков задерживается на 4 ч 54 мин;
- поезд Вена – Киев задерживается на 3 ч 17 мин;
- №749/750 Ужгород – Киев задерживается на 3 ч 12 мин;
- №3/4 Ужгород - Запорожье задерживается на 2 часа 43 мин;
- №35/36 Перемышль - Одесса задерживается на 1 час 1 час 44 мин.
Все остальные рейсы задерживаются менее чем на час.
Также из-за повреждения контактной сети Укрзализныця изменила маршрут следования поездов:
- №749 Киев – Ужгород;
- №67 Киев – Вена;
- №53 Киев – Перемышль;
- №15 Харьков – Рахов;
- №91 Киев – Львов;
- №18 Ужгород – Харьков;
- №92 Львов – Киев;
- №2 Ивано-Франковск – Харьков;
- №54 Пшемысль – Киев;
- №68 Варшава – Киев;
- №750 Ужгород – Киев.
"Изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциях, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут", - добавляют в ведомстве.
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