Укрзализныця продлила маршрут из Херсона в Киев
Поезд из Херсона в Киев будет ездить по удлиненному маршруту через Славянск и Полтаву
Об этом информирует Укрзализныця .
Следовательно, с 11 июля маршрут поезда №101/102 Херсон — Киев будет продлен до Славянска. В обратном направлении через Полтаву он будет двигаться по новому графику с 12 июля.
Донецкая железная дорога организует специальный пригородный электропоезд между Славянском и Краматорском, который будет настроен на время прибытия и исправления киевско-херсонского рейса.
Таким образом пассажиры получат новые сообщения с Донбасом:
- Корсунь;
- Смело;
- Долинская;
- Николаев.
И для людей из Херсона:
- Гребенка;
- Лубны;
- Миргород;
- Полтава-Киевская;
- Красноград;
- Лозовая.
Из Киева поезд будет отправляться в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. А из Славянска будет отправляться в 09:45 прибытием в столицу в 20:30.
Билеты в приложении, чат-ботах, на сайте и в кассах Укрзализныци.
Сообщается, что в Донецкую область курсируют поезда №712 Киев — Краматорск, №192 Одесса — Краматорск и №104 Львов — Краматорск.
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