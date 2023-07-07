Об этом информирует Укрзализныця .

Следовательно, с 11 июля маршрут поезда №101/102 Херсон — Киев будет продлен до Славянска. В обратном направлении через Полтаву он будет двигаться по новому графику с 12 июля.

Донецкая железная дорога организует специальный пригородный электропоезд между Славянском и Краматорском, который будет настроен на время прибытия и исправления киевско-херсонского рейса.

Таким образом пассажиры получат новые сообщения с Донбасом:

Корсунь;

Смело;

Долинская;

Николаев.

И для людей из Херсона:

Гребенка;

Лубны;

Миргород;

Полтава-Киевская;

Красноград;

Лозовая.

Из Киева поезд будет отправляться в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. А из Славянска будет отправляться в 09:45 прибытием в столицу в 20:30.

Билеты в приложении, чат-ботах, на сайте и в кассах Укрзализныци.

Сообщается, что в Донецкую область курсируют поезда №712 Киев — Краматорск, №192 Одесса — Краматорск и №104 Львов — Краматорск.