Укрзализныця предупредила об изменении движения ряда поездов из-за схождения грузовых вагонов
Из-за схождения грузовых вагонов на перегоне Бердичев - Казатин, Укрзализныця изменила маршрут ряда пассажирских поездов
Об этом сообщает Укрзализныця.
Поезда Киев – Черновцы (номер 7), Киев – Рахов (95) и Киев – Трускавец (49) с задержкой до 2 часов следуют через Жмеринку и Подволочиск.
Поезд Киев - Хелм (23) следует по измененному маршруту через Коростень и Шепетовку с задержкой около 1 часа, а Ковель - Одесса (78) следует через Бердичев, Житомир, Фастов, Казатин с задержкой до 3 часов.
Ясиня - Запорожье (6) будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до 3 часов без остановки на станции Бердичев.
"Пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезем до Фастова поездом 78 с последующей пересадкой на приобретенные места. Пассажиров этого рейса ДО Бердичева готовим к пересадке на поезд 88 в Фастове. Наши проводники, вокзальные очередные, поездные диспетчеры готовы всю ночь держать ситуацию на контроле и не дать никому запутаться", - Укрзализныця.
Также известно, что службы уже ликвидируют последствия схождения грузовых вагонов на перегоне Бердичев – Казатин.
- Напомним, с 15 октября Укрзализныця запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые через 18 лет между городами начнут курсировать поезда.
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