Укрзализныця предупредила о задержке поездов в западном направлении
Укрзализныця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления из-за повреждения контактной сети
Об этом говорится в телеграмм-канале Укрзализныци.
В Укрзализныци предупредили о возможной задержке поездов, курсирующих в западном направлении, из-за повреждения контактной сети. И добавили, что резервные тепловозы уже готовятся к тому, чтобы обеспечить бесперебойное движение. Также Укрзализныця готовит резервные вагоны, при необходимости будут объявлены дополнительные рейсы поездов.
На 10 утра в Украине все железнодорожные вокзалы работали в штатном режиме на высадку и посадку, пассажиры находились в укрытиях.
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