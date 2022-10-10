Укрзализныця предупредила о задержке поездов в западном направлении

Об этом говорится в телеграмм-канале Укрзализныци.

В Укрзализныци предупредили о возможной задержке поездов, курсирующих в западном направлении, из-за повреждения контактной сети. И добавили, что резервные тепловозы уже готовятся к тому, чтобы обеспечить бесперебойное движение. Также Укрзализныця готовит резервные вагоны, при необходимости будут объявлены дополнительные рейсы поездов.

На 10 утра в Украине все железнодорожные вокзалы работали в штатном режиме на высадку и посадку, пассажиры находились в укрытиях.

Сегодня, 10 октября, россияне нанесли массовый удар по городам Украины. Обнародована информация о прилетах в Киеве, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге, Житомире, Львове, Харькове, Ивано-Франковске и других городах.

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