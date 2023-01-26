Об этом Укрзализныця проинформировала в телеграмме.

26 января задерживаются два поезда Укрзализныци: №43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08) и №743/744 Киев – Львов (+0:46).

Также пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск пересадят на другой поезд:

"В связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск в спальных вагонов под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно", - сообщила пресс-служба.

Напомним, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 26 января предупредила об угрозе массированного ракетного удара.

Позже в четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами: несколько областей отчитывались о работе ПВО в регионах.

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