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Обновлено

Укрзализныця предупредила о задержке поездов из-за обесточивания отдельных участков по Украине

26 января, 2023 четверг
11:57
Общество

В Украине обесточены отдельные участки железной дороги, 2 рейса поездов задерживаются более чем на полчаса: это №43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08) и №743/744 Киев – Львов (+0:46)

Об этом Укрзализныця проинформировала в телеграмме.

26 января задерживаются два поезда Укрзализныци: №43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1:08) и №743/744 Киев – Львов (+0:46).

Также пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск пересадят на другой поезд:

"В связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск в спальных вагонов под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно", - сообщила пресс-служба.

  • Напомним, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 26 января предупредила об угрозе массированного ракетного удара.
  • Позже в четверг, 26 января, Россияатаковала Украину ракетами: несколько областей отчитывались о работе ПВО в регионах.

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Украина
Укрзализныця
война с Россией
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