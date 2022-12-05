Укрзализныця предупредила о задержке двух поездов из Киева

Об этом сообщили в Укрзализныце.

С задержкой в час следует поезд №712 Киев – Краматорск. Также на 1 час 33 мин задерживается поезд №111 Киев – Изюм.

В УЗ отметили, что поезда продолжают движение в регионах страны, резервные локомотивы находятся в готовности, посадка и высадка продолжается через подземные переходы.

Пассажирам напомнили, что если они пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, будут иметь возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.