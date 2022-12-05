Укрзализныця предупредила о задержке двух поездов из Киева
Из-за временных обесточений задерживают два поезда, следующих из Киева в Краматорск и Изюм
Об этом сообщили в Укрзализныце.
С задержкой в час следует поезд №712 Киев – Краматорск. Также на 1 час 33 мин задерживается поезд №111 Киев – Изюм.
В УЗ отметили, что поезда продолжают движение в регионах страны, резервные локомотивы находятся в готовности, посадка и высадка продолжается через подземные переходы.
Пассажирам напомнили, что если они пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, будут иметь возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета.
- Ранее УЗ назначила дополнительные поезда для пересадки пассажиров во Львове, поезда которых были ограничены.
- Также Укрзализныця изменила расписание поезда из Херсона в Киев.
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