Укрзализныця предупредила о задержке 81 поезда

Об этом передает пресс-служба УЗ.

"Утренний статус: не без труда, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 09:00 утра 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение", - говорится в сообщении.

Из-за обесточивания большой части сети 81 из них задерживается более часа. Дольше всего будут следовать:

№711 Краматорск - Киев (задержка +12 ч. 51 мин.)

№749 Киев – Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08)

№17 Харьков – Ужгород (+11:04)

№119 Запорожье – Львов (+10:58)

№3 Запорожье – Ужгород (+10:17)

Отмечается, что технически самые сложные задержки – это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети.

"Экипируем термоодеялами, но все же - должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута - на Краматорск (712) и на Днепр (732) - были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", - отметили на предприятии.

В УЗ добавляют, что на вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха. Пассажиров, которые при форс-мажорных обстоятельствах не успел на свои рейсы, с тем же билетом сажают на следующий рейс того же направления.

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