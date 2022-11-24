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Укрзализныця предупредила о задержке 81 поезда

24 ноября, 2022 четверг
09:31
Экономика

По состоянию на утро 24 ноября 95 поездов Укрзализныци продолжают движение, однако 81 из них задерживается

Об этом передает пресс-служба УЗ.

"Утренний статус: не без труда, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 09:00 утра 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение", - говорится в сообщении.

Из-за обесточивания большой части сети 81 из них задерживается более часа. Дольше всего будут следовать:

  • №711 Краматорск - Киев (задержка +12 ч. 51 мин.)
  • №749 Киев – Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08)
  • №17 Харьков – Ужгород (+11:04)
  • №119 Запорожье – Львов (+10:58)
  • №3 Запорожье – Ужгород (+10:17)

Отмечается, что технически самые сложные задержки – это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети.

"Экипируем термоодеялами, но все же - должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута - на Краматорск (712) и на Днепр (732) - были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", - отметили на предприятии.

В УЗ добавляют, что на вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха. Пассажиров, которые при форс-мажорных обстоятельствах не успел на свои рейсы, с тем же билетом сажают на следующий рейс того же направления.

  • Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине. В Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде.
  • По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт. Также из - за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
  • По состоянию на 19:30 с задержками более часа двигались 22 поезда.
  • Уже вечером в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу, Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
  • 24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.

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Общество
Укрзализныця
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