Укрзализныця предупредила о задержке 81 поезда
По состоянию на утро 24 ноября 95 поездов Укрзализныци продолжают движение, однако 81 из них задерживается
Об этом передает пресс-служба УЗ.
"Утренний статус: не без труда, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 09:00 утра 95 наших поездов, несмотря ни на что, продолжают движение", - говорится в сообщении.
Из-за обесточивания большой части сети 81 из них задерживается более часа. Дольше всего будут следовать:
- №711 Краматорск - Киев (задержка +12 ч. 51 мин.)
- №749 Киев – Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08)
- №17 Харьков – Ужгород (+11:04)
- №119 Запорожье – Львов (+10:58)
- №3 Запорожье – Ужгород (+10:17)
Отмечается, что технически самые сложные задержки – это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети.
"Экипируем термоодеялами, но все же - должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута - на Краматорск (712) и на Днепр (732) - были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления", - отметили на предприятии.
В УЗ добавляют, что на вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха. Пассажиров, которые при форс-мажорных обстоятельствах не успел на свои рейсы, с тем же билетом сажают на следующий рейс того же направления.
- Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине. В Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт. Также из - за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
- По состоянию на 19:30 с задержками более часа двигались 22 поезда.
- Уже вечером в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу, Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
- 24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.
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