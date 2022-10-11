Об этом компания написала в телеграмме .

По состоянию на 08:30 11 октября по привычному графику двигается 40 поездов. 14 рейсов задерживаются на время до 30 мин, а еще 23 – на время от 30 мин и более.

"Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров", - говорится в сообщении.

Также отметили, что киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику, а движение пригородных рейсов во всех регионах нормализовали, напряжение в контактной сети было восстановлено.

Кроме того, Укрзализныця напомнила, что следить за задержками поездов можно следить на сайте , в чат-ботах УЗ в разделе "онлайн-табло" и в приложении.

11 октября Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Покровска во Львов.