Укрзализныця предупредила о задержке 37 поездов
Укрзализныця сообщила, что некоторые рейсы сегодня задержатся на 30 и более минут
Об этом компания написала в телеграмме .
По состоянию на 08:30 11 октября по привычному графику двигается 40 поездов. 14 рейсов задерживаются на время до 30 мин, а еще 23 – на время от 30 мин и более.
"Железнодорожные вокзалы работают по всей стране в обычном режиме, подземные переходы выполняют роль укрытия для пассажиров", - говорится в сообщении.
Также отметили, что киевская кольцевая электричка продолжает движение по графику, а движение пригородных рейсов во всех регионах нормализовали, напряжение в контактной сети было восстановлено.
Кроме того, Укрзализныця напомнила, что следить за задержками поездов можно следить на сайте , в чат-ботах УЗ в разделе "онлайн-табло" и в приложении.
- 11 октября Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Покровска во Львов.
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