Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов

Об этом в Telegram сообщила пресс служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, поезда опаздывают из-за неблагоприятных погодных условий на западе Украины.



Так, по состоянию на 9:00 задерживаются поезда №44 Ивано-Франковск - Чернигов (на 2:00 20 минут); №11 Львов - Одесса (на 2:00 10 минут); №8 Черновцы - Киев (на 2:00) №244 Рахов - Киев (на 2:00 50 минут); №14 Солотвино - Киев (на 1:00 40 минут); №9 Киев - Мариуполь (на 1:00 20 минут); №7 Киев - Черновцы (на 1:00 20 минут); №50 Трускавец - Киев (на 1:00) №110 Львов - Херсон (на 45 минут) и №149 Полтава - Ворохта (на 40 минут).



Кроме того, добавили в пресс служба, ориентировочное время опоздания беспересадочного вагона Вена - Киев до конечной станции составляет 8:00 из-за задержки в Венгрии.

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