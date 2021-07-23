Укрзализныця предупредила о задержках поездов на Закарпатье из-за аварии с грузовиком

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Укрзализныци.



Согласно сообщению, по состоянию на 16:10 пассажиры поезда №14 Киев - Солотвино, столкнувшегося с грузовиком на регулируемом железнодорожном переезде, доставлены в конечный пункт назначения.



Отмечается, что обратный рейс поезда из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой. Прибытие в Киев ожидается с опозданием на 2 часа 50 минут.

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