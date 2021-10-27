Укрзализныця предупредила о существенных задержках поездов из-за схождения вагонов на Житомирщине

Об этом пресс-служба Укрзализныци сообщила в Telegram.



"Из-за схождения вагонов в Житомирской области задерживаются пассажирские поезда. Так, поезд №764 Одесса - Киев следует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень. Задержка поезда - ориентировочно на 4 часа", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что о возможных задержках других рейсов компания будет сообщать дополнительно.

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