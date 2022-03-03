Укрзализныця предоставила ВСУ вагоны для вывоза тел российских оккупантов
Укрзализныця предоставила армии вагоны-рефрижераторы в ответ на запрос о 20 вагонах для вывоза мертвых россиян со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть, сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.
Вагоны-рефрижераторы оборудованы специальными холодильниками, благодаря чему груз-200 не подвергается воздействию физико-химических факторов.
Вагоны уже находятся на станциях в ожидании. Также Укрзализныця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.
Эти вагоны будут перевозить исключительно убитых оккупантов. Тела погибших украинских солдат эвакуируют Вооруженные Силы Украины.
- Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 9000 оккупантов и 900 российских боевых машин.
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