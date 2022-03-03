Укрзализныця предоставила ВСУ вагоны для вывоза тел российских оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



"Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть, сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.



Вагоны-рефрижераторы оборудованы специальными холодильниками, благодаря чему груз-200 не подвергается воздействию физико-химических факторов.



Вагоны уже находятся на станциях в ожидании. Также Укрзализныця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.



Эти вагоны будут перевозить исключительно убитых оккупантов. Тела погибших украинских солдат эвакуируют Вооруженные Силы Украины.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 9000 оккупантов и 900 российских боевых машин.