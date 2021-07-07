Укрзализныця повысила на 10% зарплаты работникам, получающим меньше 30 тыс. грн
Укрзализныця повысила на 10% тарифные ставки и должностные оклады работникам, получающим меньше 30 тыс. грн
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
По словам и.о. председателя правления Укрзализныци Ивана Юрика, с 1 июня часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс. грн, повышены на 10%.
"Выполняем договоренности - повышаем тарифные ставки и должностные оклады тем работникам, у которых окладная часть менее 30 тыс. грн. Правление приняло решение ввести указанные изменения с 1 июня. За июль железнодорожники получат уже увеличенные зарплаты, а перерасчет за июнь будет осуществлен при начислении зарплаты за август ", - цитирует пресс-служба слова Юрика.
По его словам, указанные предложения были проработаны совместно с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, изменения были внесены в Положение об оплате труда работников Укрзализныци.
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