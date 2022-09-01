Укрзализныця получит дополнительные почти 100 млн евро от ЕБРР на модернизацию и ремонт поездов
Европейский банк реконструкции и развития направит дополнительные 98,5 млн евро Укрзализныце проектом "Электрификация железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка"
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов и сообщил председатель правления УЗ Александр Камышин.
Соответствующее соглашение подписали в четверг министр финансов Сергей Марченко и директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. Также руководитель Укрзализныци Александр Камышин и Кавказа Маттео Патроне подписали соглашение о внесении изменений в соглашение о предоставлении ссуды в рамках проекта.
"Внесение изменений в соглашения в рамках действующего проекта электрификации украинской железной дороги позволит дополнительно направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей Укрзализныци", - отметили в Минфине.
По словам Камышина, средства также будут направлены на организацию грузовых и пассажирских перевозок, эвакуационных рейсов, текущие ремонты.
Он напомнил, что это уже второй проект финансирования Укрзалізниці с ЕБРР с начала войны.
В начале лета ЕБРР уже выдал компании 50 млн евро, которые направили на преодоление последствий атак России на железнодорожную инфраструктуру Украины.
- Напомним, Укрзализныця обновила график движения Интерсити+
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