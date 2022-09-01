Укрзализныця получит дополнительные почти 100 млн евро от ЕБРР на модернизацию и ремонт поездов

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов и сообщил председатель правления УЗ Александр Камышин.

Соответствующее соглашение подписали в четверг министр финансов Сергей Марченко и директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне. Также руководитель Укрзализныци Александр Камышин и Кавказа Маттео Патроне подписали соглашение о внесении изменений в соглашение о предоставлении ссуды в рамках проекта.

"Внесение изменений в соглашения в рамках действующего проекта электрификации украинской железной дороги позволит дополнительно направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей Укрзализныци", - отметили в Минфине.

По словам Камышина, средства также будут направлены на организацию грузовых и пассажирских перевозок, эвакуационных рейсов, текущие ремонты.

Он напомнил, что это уже второй проект финансирования Укрзалізниці с ЕБРР с начала войны.

В начале лета ЕБРР уже выдал компании 50 млн евро, которые направили на преодоление последствий атак России на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Напомним, Укрзализныця обновила график движения Интерсити+

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb