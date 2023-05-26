Укрзализныця получит $25 млн от Всемирного банка

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця расширяет портфель сотрудничества с международными институтами. Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и по этому грантовому финансированию ожидаем поставку техники и подвижного состава уже в текущем году", - отметил член правления УЗ Антон Мишин.

Средства будут направлены на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры Украины и увеличение объемов грузоперевозок. Сотрудничество предполагает закупку оборудования, увеличение парка фитинговых платформ и организацию процессов по лучшим мировым стандартам.

Среди ожидаемых результатов – восстановление критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры; расширение возможности УЗ обеспечивать перевозку контейнерных грузов, в том числе гумдопомощи и экспорта продукции сельского хозяйства.