Укрзализныця получит $25 млн от Всемирного банка
В Укрзализныце заявили, что компания получит $25 млн от Всемирного банка. Для реализации этого гранта компания начинает сотрудничество с Управлением ООН по обслуживанию проектов – ЮНОПС
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Укрзализныця расширяет портфель сотрудничества с международными институтами. Впервые мы имеем финансовую поддержку от Всемирного банка и по этому грантовому финансированию ожидаем поставку техники и подвижного состава уже в текущем году", - отметил член правления УЗ Антон Мишин.
Средства будут направлены на восстановление критической железнодорожной инфраструктуры Украины и увеличение объемов грузоперевозок. Сотрудничество предполагает закупку оборудования, увеличение парка фитинговых платформ и организацию процессов по лучшим мировым стандартам.
Среди ожидаемых результатов – восстановление критически важных объектов железнодорожной инфраструктуры; расширение возможности УЗ обеспечивать перевозку контейнерных грузов, в том числе гумдопомощи и экспорта продукции сельского хозяйства.
- В Черновцах возмутились , что Укрзализныця их игнорирует и убивает туристический потенциал. Дополнительные сообщения со столицей Украины, Закарпатьем и Ивано-Франковском получили несколько украинских городов. Однако Черновцы в Укрзализныце в очередной раз проигнорировали.
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