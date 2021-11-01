Укрзализныця получила первые пять пассажирских вагонов от Крюковского завода

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.



"Первые пять купейных вагонов из партии, заказанных у Крюковского вагоностроительного завода и приобретенных за средства государственного бюджета, прошли в столице финальную приемку специалистами филиала "Пассажирская компания "Укрслазизници", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что по условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены Укрзализныце до конца 2021 года.



Следовательно, компаниям с опережением графика уже получила первые пять купейных вагонов из этой партии.



По информации Укрзализныци, в рамках договора указанные вагоны изготовлены на мощностях Крюковского вагоностроительного завода по заказу Укрзализныци с финансированием из госбюджета. Отмечается, что завод должен построить и поставить компании 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для колесных кресел, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда. В 2021 году в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.



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