Укрзализныця получила нового временного руководителя
Кабинет Министров назначил Александра Камишина новым исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.
Правительство признало утратившим силу решение о временном возложении исполнения обязанностей главы правления на Ивана Юрика.
В Мининфраструктуры добавили, что 30 июля СНБО сообщила о ряде угроз государственной безопасности, связанные с критической ситуацией в Укрзализныце.
Камишин занимал должность советника министра инфраструктуры.
- 4 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабмину возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.
- 9 августа Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал увольнение Ивана Юрика с должности и.о. главы правления компании и рекомендовал назначения на эту должность Александра Камишина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное