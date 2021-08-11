Укрзализныця получила нового временного руководителя

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

Правительство признало утратившим силу решение о временном возложении исполнения обязанностей главы правления на Ивана Юрика.

В Мининфраструктуры добавили, что 30 июля СНБО сообщила о ряде угроз государственной безопасности, связанные с критической ситуацией в Укрзализныце.

Камишин занимал должность советника министра инфраструктуры.

4 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабмину возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

9 августа Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал увольнение Ивана Юрика с должности и.о. главы правления компании и рекомендовал назначения на эту должность Александра Камишина.