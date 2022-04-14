Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink
Укрзализныця получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink. Системы железнодорожникам предоставила одна из крупнейших IT-компаний Украины N-iX. Компания получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго.
"Благодарю всех наших партнеров и бизнеса за поддержку Укрзализныци в это сложное время. Железная дорога стала первой государственной компанией, которая во время войны начала использовать Starlink. Первую станцию мы получили в начале марта – сразу после Михаила Федорова", – рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Указанные системы используются для стабильной и надежной связи критических систем, обеспечивающих работу железной дороги.
- 7 апреля стало известно, что агентство США по международному развитию объявило о поставках правительству Украины 5 тысяч терминалов Starlink в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX.
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