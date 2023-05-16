Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Отмечено, что эта помощь поможет Укрзализныце обеспечить резервное электроснабжение более 100 тыс. потребителей.

"Эти генераторы усилят энергетическую устойчивость Укрзализныци путем резервирования электроснабжения более 100 тысяч потребителей и содействия бесперебойной перевозке пассажиров и грузов в пределах Украины", - подчеркнула посол США Бриджит Бринк.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ американское правительство предоставило Украине более 3300 генераторов.

В компании добавили, что железнодорожная сеть Украины полностью интегрирована с сетями соседних стран: Белоруссии, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. 105 генераторов на сумму 2,7 миллиона долларов, предоставленные USAID Укрзализныци, позволят бесперебойно перевозить пассажиров и грузы в Украину и из Украины, что крайне важно для укрепления экономики.