Укрзализныця получила 105 генераторов от США
Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках Проекта энергетической безопасности передало Укрзализныце 105 дизель-генераторов на сумму 2,7 миллиона долларов
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Отмечено, что эта помощь поможет Укрзализныце обеспечить резервное электроснабжение более 100 тыс. потребителей.
"Эти генераторы усилят энергетическую устойчивость Укрзализныци путем резервирования электроснабжения более 100 тысяч потребителей и содействия бесперебойной перевозке пассажиров и грузов в пределах Украины", - подчеркнула посол США Бриджит Бринк.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ американское правительство предоставило Украине более 3300 генераторов.
В компании добавили, что железнодорожная сеть Украины полностью интегрирована с сетями соседних стран: Белоруссии, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. 105 генераторов на сумму 2,7 миллиона долларов, предоставленные USAID Укрзализныци, позволят бесперебойно перевозить пассажиров и грузы в Украину и из Украины, что крайне важно для укрепления экономики.
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