Укрзализныця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов: украинцы могут воспользоваться ими на крупнейших вокзалах страны
Укрзализныця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут размещены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком, в частности в Киеве
Об этом сообщает Укрзализныця.
"6 января Укрзализныця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской крепости несокрушимости", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешественникам всегда быть на связи.
"Станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для Укрзализныци", - подчеркнули в компании.
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