Об этом сообщает Укрзализныця.

"6 января Укрзализныця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком. Первые станции уже заняли место в киевской крепости несокрушимости", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешественникам всегда быть на связи.

"Станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для Укрзализныци", - подчеркнули в компании.

22 ноября президент Владимир Зеленский объявил о формировании в Украине Пунктов несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

12 декабря стало известно о запуске бота для поиска ближайших Пунктов несокрушимости.

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