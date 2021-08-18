Укрзализныця подняла тарифы на грузовые перевозки

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Об этом пресс служба Укрзализныци сообщила в Facebook.Согласно сообщению, с 17 августа правительство подняло тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци. В частности, на 25,9% вырос тариф на перевозку внеклассных грузов и пока равен уровню для грузов первого тарифного класса. На 8% повышен уровень тарифов на перевозку грузов первого и второго тарифных классов, а также на 51,8% - тариф на порожний пробег вагонов из-под грузов первого тарифного класса.Кроме того, с 1 января 2022 года на 20,4% вырастет тариф на на перевозку грузов первого тарифного класса и на 6,5% - для второго.В пресс-службе отметили, что благодаря повышению тарифов до конца 2021 и в течение 2022 Украина получит 12 млрд грн дополнительных средств.По словам и.о. председателя Укрзализныци Александра Камишина, средства от повышения тарифов будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры: ремонт путей и электрификацию железной дороги.