Укрзализныця планирует закрыть около 5% станций
Около 5% станций не работают в Украине более пяти лет. Член правления Укрзализныци Вячеслав Еремен сообщил, что их будут закрывать
Об этом Еремин рассказал в интервью изданию Rail.insider .
"У нас есть четкое понимание закрытия вообще нерабочих станций. Планируем это делать. Подчеркиваю, речь не о малодеятельных, а о тех участках, которые не использовались пять и более лет. Однако есть амортизация, расходы на их содержание, налог на землю, хотя его сейчас и снизили до 0,25%, однако такие расходы есть", - отметил член правления УЗ.
По словам Еремина, не используемые несколько лет станции и участки составляют около 5% от всей сети Укрзализныци.
Также Еремин отметил, что в отношении малодеятельных станций по каждому из таких участков планируют находить отдельные решения, которые примут на основании предварительного кропотливого анализа.
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