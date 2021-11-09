Укрзализныця планирует соединить все областные центры страны скоростным сообщением до 2024 года
Укрзализныця планирует соединить скоростными поездами Интерсити все областные центры страны до 2024 года
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Министерства инфраструктуры.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, поезда "Интерсити" должны доезжать во все областные центры Украины до конца 2024 года. Для достижения этой цели планируется развернуть масштабную электрификацию путей.
"Мы планируем электрифицировать не менее 500 км до 2024 года. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата Интерсити+ в более десяти областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, уже скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", - цитирует пресс-служба слова Кубракова.
В пресс-службе отметили, что приоритетными проектами по электрификации на 2022 год являются участки Долинская – Николаев – Колосовка, Ворожба – Сумы, Житомир – Новоград-Волынский.
Кроме того, по данным ведомства, в 2021 году планируется завершить электрификацию путей Киев – Васильков-2 протяженностью 11 км, Черкассы – станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км, Ковель – Изов – Госграница и Черноморская – Береговая протяженностью 6,5 км.
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